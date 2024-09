Zalando Aktie News: Zalando am Donnerstagvormittag verlustreich

Blick auf Zalando-Kurs

Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 22,56 EUR.

Die Zalando-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 22,56 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Zalando-Aktie bei 22,42 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,43 EUR. Bisher wurden heute 11.548 Zalando-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,65 EUR) erklomm das Papier am 18.04.2024. Gewinne von 22,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,95 EUR. Dieser Wert wurde am 18.01.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 29,30 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 32,25 EUR je Zalando-Aktie an.

Am 06.08.2024 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,37 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 2,64 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,56 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 05.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 30.10.2025 dürfte Zalando die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2024 0,878 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

