Zalando Aktie News: Zalando am Mittag im Minusbereich

Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 21,91 EUR.

Das Papier von Zalando befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 21,91 EUR ab. Die Zalando-Aktie sank bis auf 21,87 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,02 EUR. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 606.926 Stück gehandelt.

Am 08.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,39 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,27 Prozent. Am 18.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 27,20 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 32,25 EUR an.

Zalando ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Zalando hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,22 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Zalando mit einem Umsatz von insgesamt 2,24 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,56 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,32 Prozent verringert.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 30.10.2025 werfen.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,830 EUR je Aktie.

