Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 22,24 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Zalando-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 22,24 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Zalando-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 22,03 EUR aus. Bei 22,49 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 107.386 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.04.2024 markierte das Papier bei 27,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zalando-Aktie derzeit noch 24,33 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 18.01.2024 Kursverluste bis auf 15,95 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 39,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 32,25 EUR.

Zalando ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,37 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando noch ein Gewinn pro Aktie von 0,22 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Zalando im vergangenen Quartal 2,64 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zalando 2,56 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Zalando wird am 05.11.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Zalando rechnen Experten am 30.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,904 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

