Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag mit Abschlägen

Die Aktie von Zalando gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 31,02 EUR.

Die Zalando-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 31,02 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Zalando-Aktie bei 30,95 EUR. Mit einem Wert von 31,57 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 92.444 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 40,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 22,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 25.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,26 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 53,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Zalando-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 38,55 EUR.

Am 06.03.2025 legte Zalando die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Zalando hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,28 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,30 Mrd. EUR im Vergleich zu 3,06 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 06.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2025 1,31 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

