Zalando Aktie News: Zalando mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel Zalando 48,00 EUR

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 4,6 Prozent im Plus bei 47,09 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX, der bei 13.348 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Zalando-Aktie zog in der Spitze bis auf 47,26 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,97 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 167.870 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.07.2021 bei 105,90 EUR. Am 08.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,77 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 92,23 EUR. Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2023 1,41 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Zalando ist ein Online-Versandhändler für Mode und Lifestyle. Zalando’s Angebot aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik reicht von bekannten Trendmarken und gefragten Designerlabels bis hin zu lokalen Labels. Insgesamt arbeitet Zalando mit über 1.500 Markenherstellern zusammen. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und ist in 17 Ländern auf dem europäischen Markt aktiv.

