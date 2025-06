Zalando Aktie News: Zalando am Mittag in Grün

Kurs der Zalando

Die Aktie von Zalando zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 30,43 EUR.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 30,43 EUR zu. Bei 30,76 EUR erreichte die Zalando-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 30,19 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 94.368 Zalando-Aktien den Besitzer.

Bei 40,08 EUR markierte der Titel am 18.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 31,71 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.06.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 38,64 EUR.

Zalando gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,04 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Zalando mit -0,03 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,95 Prozent auf 2,42 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,24 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Zalando dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,29 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

