Zalando Aktie News: Zalando am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Zalando gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Um 11:47 Uhr sprang die Zalando-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 22,27 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Zalando-Aktie bei 22,48 EUR. Mit einem Wert von 22,28 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 78.122 Stück gehandelt.

Am 18.04.2024 markierte das Papier bei 27,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 24,16 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 15,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 28,38 Prozent würde die Zalando-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Zalando-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 32,25 EUR an.

Am 06.08.2024 hat Zalando in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,37 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zalando 0,22 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,56 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,64 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Zalando rechnen Experten am 30.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,904 EUR je Zalando-Aktie.

