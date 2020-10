Zalando-Aktie aktuell: Zalando macht Boden gut

Aktien in diesem Artikel Zalando 86,60 EUR

Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 4,2 Prozent auf 86,48 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Zalando-Aktie bei 87,74 EUR. Bei 87,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 334.248 Zalando-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2020 bei 87,74 EUR. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,33 EUR ab.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 74,52 EUR. Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 0,809 EUR je Zalando-Aktie.

Zalando ist ein Online-Versandhändler für Schuhe und Mode. Zalando’s Angebot für Damen, Herren und Kinder reicht von bekannten Trendmarken bis hin zu gefragten Designerlabels. Insgesamt arbeitet Zalando mit über 1.500 Markenherstellern zusammen. Neben Schuhen und Bekleidung gehören Accessoires, Beauty-Produkte und Sportartikel zum Sortiment. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet. Nach dem großen Erfolg in Deutschland werden seit 2009 auch europäische Nachbarländer beliefert. Gestartet wurde mit Österreich (2009), es folgten die Niederlande und Frankreich (beide 2010). 2011 kamen Italien, Großbritannien und die Schweiz hinzu. Seit 2012 ist Zalando auch in Schweden, Belgien, Spanien, Dänemark, Finnland, Polen, Norwegen und Luxemburg (2013) online.

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zalando-Aktie klettert nach Prognoseerhöhung auf neues Allzeithoch

Nach potenzieller DAX-Erweiterung: Das sind die möglichen neuen DAX-Mitglieder

Zalando startet mit Verkauf von Second-Hand-Kleidung

