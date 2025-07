Zalando Aktie News: Zalando am Donnerstagvormittag mit Kursplus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Zalando zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 29,05 EUR.

Die Zalando-Aktie konnte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 29,05 EUR. Die Zalando-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 29,12 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,12 EUR. Bisher wurden via XETRA 16.549 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 40,08 EUR. 37,97 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 20,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 28,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zalando-Aktie bei 38,08 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Zalando am 06.05.2025 vor. Das EPS wurde mit 0,04 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,03 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,42 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 2,24 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

In der Zalando-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,30 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

