Zalando Aktie News: Zalando gewinnt am Mittwochvormittag an Fahrt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Zalando. Zuletzt stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 29,37 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 29,37 EUR. Die Zalando-Aktie zog in der Spitze bis auf 29,43 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,19 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 27.129 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 30,13 EUR erreichte der Titel am 27.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,59 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 18.01.2024 Kursverluste bis auf 15,95 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 45,69 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Zalando-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,29 EUR je Zalando-Aktie an.

Am 06.08.2024 hat Zalando in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,37 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,40 Prozent auf 2,64 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,56 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Zalando wird am 05.11.2024 gerechnet. Am 30.10.2025 wird Zalando schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2024 0,947 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

