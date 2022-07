Zalando Aktie News: Zalando am Montagnachmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Zalando 27,03 EUR

-0,30% Charts

News

Analysen

Um 11.07.2022 16:22:00 Uhr fiel die Zalando-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,7 Prozent auf 26,11 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Zalando-Aktie bis auf 26,08 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,49 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 476.041 Zalando-Aktien den Besitzer.

Bei 103,05 EUR erreichte der Titel am 15.07.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 74,66 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,94 EUR am 24.06.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,73 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 05.05.2022. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,24 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ein EPS von 0,14 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,47 Prozent auf 2.205,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 2.237,80 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 04.08.2022 terminiert. Zalando dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 10.08.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,448 EUR je Zalando-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

ABOUT YOU-Aktie fester: Zuversicht bezüglich der Ziele für das Geschäftsjahr

Zalando-, ABOUT YOU-Aktien & Co. erholen sich - Sektorverlierer im ersten Halbjahr

Zalando-Aktie kann Verluste zum Teil wieder aufholen: Zalando kassiert Jahresprognose - Analysten streichen Kursziele zusammen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images