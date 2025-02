Zalando Aktie News: Zalando legt am Donnerstagmittag zu

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Zalando. Das Papier von Zalando konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 38,88 EUR.

Die Zalando-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 38,88 EUR. Bei 39,15 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 38,56 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 163.362 Zalando-Aktien.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,15 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zalando-Aktie derzeit noch 0,69 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.03.2024 bei 18,43 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 52,60 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Zalando 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Zalando-Aktie bei 37,70 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 05.11.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 2,39 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,27 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.03.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 26.02.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,07 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

