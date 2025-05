Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag fester

So bewegt sich Zalando

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Zalando. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 31,72 EUR zu.

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 31,72 EUR. Die Zalando-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 31,72 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,71 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 20.941 Stück.

Bei 40,08 EUR markierte der Titel am 18.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. Bei 20,26 EUR fiel das Papier am 25.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zalando-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 38,64 EUR je Zalando-Aktie an.

Am 06.05.2025 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Zalando ebenfalls ein EPS von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,42 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 2,24 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2025 erfolgen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Zalando möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,32 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

