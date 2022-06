Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag in Rot

Aktien in diesem Artikel Zalando 29,44 EUR

Die Aktie notierte um 13.06.2022 09:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 30,04 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Zalando-Aktie bis auf 29,66 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,89 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 97.016 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 08.07.2021 markierte das Papier bei 105,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zalando-Aktie 71,63 Prozent zulegen. Bei 29,66 EUR fiel das Papier am 13.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 61,92 EUR für die Zalando-Aktie.

Zalando ließ sich am 05.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Zalando vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,24 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,47 Prozent auf 2.205,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.237,80 EUR in den Büchern gestanden.

Am 04.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Zalando veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 10.08.2023 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,18 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

