Zalando Aktie News: Zalando büßt am Vormittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 23,08 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Zalando-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 23,08 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Zalando-Aktie bisher bei 23,05 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 23,27 EUR. Zuletzt wechselten 30.284 Zalando-Aktien den Besitzer.

Bei 32,17 EUR markierte der Titel am 28.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 15,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 30,89 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zalando-Aktie bei 32,84 EUR.

Am 07.05.2024 legte Zalando die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,15 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,63 Prozent zurück. Hier wurden 2,24 Mrd. EUR gegenüber 2,26 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Zalando-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,813 EUR fest.

