Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Mittwochnachmittag um Nulllinie

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Zalando. Zum Vortag unverändert notierte die Zalando-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 22,87 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Zalando-Aktie um 15:52 Uhr im XETRA-Handel bei 22,87 EUR. Die Zalando-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,17 EUR. Bei 22,70 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 23,00 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 480.969 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.09.2023 bei 29,62 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zalando-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.01.2024 bei 15,95 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zalando-Aktie mit einem Verlust von 30,26 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 32,25 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Am 06.08.2024 hat Zalando die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,64 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,56 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 05.11.2024 vorlegen. Am 30.10.2025 wird Zalando schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 0,891 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

