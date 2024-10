Zalando Aktie News: Zalando am Montagmittag im Plus

Zalando im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 30,35 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:45 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 30,35 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Zalando-Aktie bei 30,52 EUR. Bei 29,84 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 216.772 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 11.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,63 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zalando-Aktie mit einem Kursplus von 0,92 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.01.2024 (15,95 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zalando-Aktie 90,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Zalando seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 34,47 EUR je Zalando-Aktie aus.

Zalando ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,37 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando noch ein Gewinn pro Aktie von 0,22 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,64 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zalando einen Umsatz von 2,56 Mrd. EUR eingefahren.

Zalando dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 05.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 30.10.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,959 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

Redaktion finanzen.net

