Zalando Aktie News: Zalando schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

Kursverlauf

Die Aktie von Zalando gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Zalando konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 29,03 EUR.

Das Papier von Zalando legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 29,03 EUR. Die Zalando-Aktie legte bis auf 29,12 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 28,49 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 356.570 Stück gehandelt.

Am 11.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 35,87 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 19,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.01.2024 bei 15,95 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,06 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Zalando 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,36 EUR.

Zalando ließ sich am 05.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,99 Prozent auf 2,39 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,27 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Zalando am 06.03.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 26.02.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Zalando-Gewinn in Höhe von 1,02 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels fester

Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX zum Start des Dienstagshandels steigen

Zalando-Aktie erhält von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Bewertung: Buy