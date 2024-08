Zalando Aktie News: Zalando am Mittag verlustreich

Notierung im Blick

Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Zalando-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 22,22 EUR nach.

Die Zalando-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,8 Prozent auf 22,22 EUR nach. Die Zalando-Aktie sank bis auf 22,21 EUR. Bei 22,54 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 174.307 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.09.2023 bei 29,62 EUR. Gewinne von 33,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,95 EUR am 18.01.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Zalando seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 32,25 EUR für die Zalando-Aktie.

Zalando ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,64 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 2,56 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 05.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 30.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Zalando-Gewinn in Höhe von 0,891 EUR je Aktie aus.

