Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagnachmittag im Minus

Die Zalando-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 33,74 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Zalando-Aktie bis auf 32,68 EUR. Bei 34,66 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.735.176 Zalando-Aktien.

Bei einem Wert von 87,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2021). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zalando-Aktie somit 61,38 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 19,18 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 75,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 36,13 EUR für die Zalando-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zalando am 03.11.2022. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.349,10 EUR – das entspricht einem Minus von 14,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.733,10 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 29.02.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zalando-Aktie in Höhe von 0,243 EUR im Jahr 2022 aus.

