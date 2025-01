Zalando Aktie News: Zalando am Donnerstagmittag mit Kursfeuerwerk

Kursverlauf

Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 14,4 Prozent auf 33,37 EUR.

Das Papier von Zalando legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 14,4 Prozent auf 33,37 EUR. Die Zalando-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 33,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 32,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 1.115.031 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,87 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.12.2024 erreicht. 7,49 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.01.2024 (15,95 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 52,20 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 36,82 EUR je Zalando-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Zalando am 05.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 EUR gegenüber -0,03 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 2,39 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,27 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Zalando am 06.03.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Zalando rechnen Experten am 26.02.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

