Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 31,09 EUR ab.

Um 09:07 Uhr rutschte die Zalando-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 31,09 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Zalando-Aktie bis auf 31,08 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 50.391 Zalando-Aktien.

Am 18.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,08 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,92 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,26 EUR. Dieser Wert wurde am 25.06.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Zalando seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 38,64 EUR für die Zalando-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 06.05.2025. Das EPS wurde mit 0,04 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,03 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz wurde auf 2,42 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,24 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 06.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Zalando-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Zalando ein EPS in Höhe von 1,32 EUR in den Büchern stehen haben wird.

