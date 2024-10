Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Vormittag südwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Zalando gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Zalando-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 30,34 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,6 Prozent auf 30,34 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Zalando-Aktie bisher bei 30,15 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,25 EUR. Bisher wurden via XETRA 19.369 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (30,63 EUR) erklomm das Papier am 11.10.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zalando-Aktie derzeit noch 0,96 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 18.01.2024 auf bis zu 15,95 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,43 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 34,93 EUR.

Zalando gewährte am 06.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,37 EUR, nach 0,22 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,64 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 2,56 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 05.11.2024 erwartet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.10.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,979 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

