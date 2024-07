Zalando Aktie News: Zalando am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Zalando-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 23,92 EUR abwärts.

Das Papier von Zalando befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 23,92 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Zalando-Aktie bei 23,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,16 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.607 Zalando-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 32,17 EUR erreichte der Titel am 28.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,49 Prozent hinzugewinnen. Bei 15,95 EUR fiel das Papier am 18.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zalando-Aktie mit einem Verlust von 33,32 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 32,64 EUR je Zalando-Aktie an.

Am 07.05.2024 hat Zalando in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,63 Prozent auf 2,24 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 06.08.2024 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Zalando-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Zalando-Gewinn in Höhe von 0,858 EUR je Aktie aus.

