Zalando Aktie News: Zalando am Mittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 22,43 EUR.

Die Zalando-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:46 Uhr um 1,3 Prozent auf 22,43 EUR nach. Das Tagestief markierte die Zalando-Aktie bei 22,09 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,79 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 267.837 Zalando-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.07.2023 bei 32,17 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,42 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 18.01.2024 auf bis zu 15,95 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 40,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Zalando-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 32,84 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 07.05.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,15 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,24 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Zalando-Bilanz für Q2 2024 wird am 06.08.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

In der Zalando-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,817 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

