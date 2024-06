Zalando Aktie News: Zalando am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Zalando. Der Zalando-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 22,54 EUR.

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 22,54 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Zalando-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 22,09 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,79 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 468.056 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 28.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,17 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 42,72 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,95 EUR. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 29,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Zalando-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 32,84 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Zalando ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,15 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,26 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,24 Mrd. EUR.

Voraussichtlich am 06.08.2024 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 31.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Zalando.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zalando-Aktie in Höhe von 0,817 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX steigt zum Ende des Montagshandels

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels in Grün

Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX liegt nachmittags im Plus