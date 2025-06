Zalando Aktie News: Zalando am Mittag mit Kursplus

Zalando im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Zalando. Das Papier von Zalando konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 26,81 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 26,81 EUR. Im Tageshoch stieg die Zalando-Aktie bis auf 27,07 EUR. Bei 26,79 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 230.937 Zalando-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 40,08 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 49,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,26 EUR. Dieser Wert wurde am 25.06.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

Zalando-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 40,00 EUR an.

Zalando veröffentlichte am 06.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,03 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,42 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,24 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Zalando veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,29 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

