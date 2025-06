Zalando Aktie News: Zalando zeigt sich am Vormittag gestärkt

Kursentwicklung

Die Aktie von Zalando zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 26,92 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 26,92 EUR nach oben. Die Zalando-Aktie legte bis auf 27,07 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,79 EUR. Bisher wurden via XETRA 81.139 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.02.2025 erreicht. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 32,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 20,26 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.06.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Zalando-Aktie mit einem Verlust von 24,74 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Zalando-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 40,00 EUR.

Am 06.05.2025 legte Zalando die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,42 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,24 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2025 erfolgen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Zalando möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Zalando-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,29 EUR fest.

