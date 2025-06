Zalando Aktie News: Zalando zieht am Freitagnachmittag an

So bewegt sich Zalando

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Zalando. Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 26,59 EUR.

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 26,59 EUR. Kurzfristig markierte die Zalando-Aktie bei 27,07 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 26,79 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 795.821 Zalando-Aktien.

Am 18.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 40,08 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 50,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zalando-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,26 EUR. Dieser Wert wurde am 25.06.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 23,81 Prozent Luft nach unten.

Für Zalando-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 40,00 EUR aus.

Am 06.05.2025 legte Zalando die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,42 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,24 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zalando-Aktie in Höhe von 1,29 EUR im Jahr 2025 aus.

