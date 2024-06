Zalando Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Zalando

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 22,57 EUR.

Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 22,57 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Zalando-Aktie bis auf 22,47 EUR. Bei 22,63 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.164 Zalando-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,17 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.07.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zalando-Aktie somit 29,84 Prozent niedriger. Am 18.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 15,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 29,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 32,84 EUR.

Zalando veröffentlichte am 07.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,15 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Zalando mit einem Umsatz von insgesamt 2,24 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,63 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 06.08.2024 erwartet. Schätzungsweise am 31.07.2025 dürfte Zalando die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,817 EUR je Aktie belaufen.

