Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 23,14 EUR ab.

Die Zalando-Aktie musste um 15:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 23,14 EUR. Im Tief verlor die Zalando-Aktie bis auf 23,02 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 23,18 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 173.705 Aktien.

Am 28.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 32,17 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 39,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.01.2024 bei 15,95 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zalando-Aktie 45,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,06 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 07.05.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Zalando ebenfalls -0,15 EUR je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat Zalando mit einem Umsatz von insgesamt 2,24 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,63 Prozent verringert.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Zalando wird am 06.08.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 0,856 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

