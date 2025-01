Zalando Aktie News: Zalando am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen

Zalando im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 33,21 EUR.

Um 11:47 Uhr sprang die Zalando-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 33,21 EUR zu. Die Zalando-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 33,22 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 32,78 EUR. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 254.357 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,87 EUR erreichte der Titel am 11.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,01 Prozent hinzugewinnen. Am 25.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,04 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 45,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Zalando seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 37,35 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Am 05.11.2024 legte Zalando die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,03 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,39 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,27 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Zalando dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 06.03.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 26.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Zalando.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,06 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

