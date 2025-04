Zalando Aktie News: Zalando am Donnerstagvormittag mit Einbußen

Aktie im Blick

Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 35,36 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Zalando befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 35,36 EUR ab. Bei 35,20 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 35,38 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 17.446 Zalando-Aktien.

Bei 40,08 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,35 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,26 EUR. Dieser Wert wurde am 25.06.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zalando-Aktie mit einem Verlust von 42,70 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zalando-Aktie bei 38,55 EUR.

Am 06.03.2025 hat Zalando die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,06 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,30 Mrd. EUR ausgewiesen.

Zalando dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 30.04.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,30 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

