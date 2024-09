Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Zalando. Zuletzt ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 28,32 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 28,32 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Zalando-Aktie bei 28,34 EUR. Bei 28,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 645.105 Zalando-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 28,34 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zalando-Aktie mit einem Kursplus von 0,07 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.01.2024 bei 15,95 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zalando-Aktie 77,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Zalando-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,07 EUR je Zalando-Aktie an.

Am 06.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,37 EUR. Im letzten Jahr hatte Zalando einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,64 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zalando einen Umsatz von 2,56 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 30.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,907 EUR je Zalando-Aktie.

Redaktion finanzen.net

