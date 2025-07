Zalando Aktie News: Zalando wird am Freitagvormittag ausgebremst

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 27,03 EUR.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 27,03 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Zalando-Aktie bei 26,98 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 36.145 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 40,08 EUR markierte der Titel am 18.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 48,28 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 20,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zalando-Aktie 29,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Zalando 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 39,09 EUR aus.

Am 06.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Mit einem EPS von 0,04 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Zalando mit -0,03 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zalando im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,42 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,24 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Zalando rechnen Experten am 30.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 1,28 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

