Zalando Aktie News: Zalando verliert am Freitagmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Zalando. Das Papier von Zalando befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 27,05 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 27,05 EUR. Im Tief verlor die Zalando-Aktie bis auf 26,86 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 140.459 Zalando-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (40,08 EUR) erklomm das Papier am 18.02.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zalando-Aktie mit einem Kursplus von 48,17 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 20,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zalando-Aktie 29,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 39,09 EUR je Zalando-Aktie an.

Am 06.05.2025 hat Zalando in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Mit einem EPS von 0,04 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Zalando mit -0,03 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,42 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,24 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,28 EUR je Aktie.

