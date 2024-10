Zalando Aktie News: Zalando zeigt sich am Freitagvormittag gestärkt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 28,84 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 28,84 EUR. In der Spitze legte die Zalando-Aktie bis auf 28,94 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,79 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.719 Zalando-Aktien umgesetzt.

Bei 30,82 EUR erreichte der Titel am 17.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 6,87 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,95 EUR. Dieser Wert wurde am 18.01.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zalando-Aktie mit einem Verlust von 44,69 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Zalando-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 34,93 EUR.

Am 06.08.2024 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Zalando im vergangenen Quartal 2,64 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zalando 2,56 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Zalando-Bilanz für Q3 2024 wird am 05.11.2024 erwartet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 30.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2024 0,982 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

