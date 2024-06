Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von Zalando gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 21,64 EUR abwärts.

Die Zalando-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,6 Prozent auf 21,64 EUR nach. Das Tagestief markierte die Zalando-Aktie bei 21,51 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,19 EUR. Zuletzt wechselten 399.793 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 28.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,17 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zalando-Aktie somit 32,73 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.01.2024 bei 15,95 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 32,43 EUR.

Am 07.05.2024 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,63 Prozent auf 2,24 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.08.2024 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,824 EUR je Aktie.

