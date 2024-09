Zalando Aktie News: Zalando am Donnerstagvormittag im Plus

So entwickelt sich Zalando

Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 28,83 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 28,83 EUR nach oben. Die Zalando-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 28,99 EUR aus. Mit einem Wert von 28,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 125.334 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.09.2024 bei 28,99 EUR. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 0,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,95 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 44,68 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 33,07 EUR.

Am 06.08.2024 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das EPS belief sich auf 0,37 EUR gegenüber 0,22 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Zalando mit einem Umsatz von insgesamt 2,64 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,56 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,40 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 05.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 30.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,907 EUR je Zalando-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zalando von vor 3 Jahren bedeutet

Optimismus in Frankfurt: DAX beendet den Handel mit Gewinnen

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel in der Gewinnzone