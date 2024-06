Zalando Aktie News: Zalando am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Zalando-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,2 Prozent auf 21,33 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 2,2 Prozent auf 21,33 EUR. In der Spitze büßte die Zalando-Aktie bis auf 21,33 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,51 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 86.754 Zalando-Aktien.

Am 28.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,17 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 50,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 15,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 25,22 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Zalando-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Zalando-Aktie bei 32,43 EUR.

Am 07.05.2024 hat Zalando in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Zalando ebenfalls -0,15 EUR je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,24 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.08.2024 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Zalando ein EPS in Höhe von 0,824 EUR in den Büchern stehen haben wird.

