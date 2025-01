Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Zalando im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 34,53 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 34,53 EUR. Die Zalando-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 34,16 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 34,28 EUR. Bisher wurden via XETRA 28.598 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.12.2024 markierte das Papier bei 35,87 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zalando-Aktie mit einem Kursplus von 3,88 Prozent wieder erreichen. Am 01.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,11 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 90,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 37,35 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 05.11.2024. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2,39 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,27 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Zalando am 06.03.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 26.02.2026.

In der Zalando-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,06 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

