Zalando Aktie News: Zalando am Mittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel Zalando 33,15 EUR

0,73% Charts

News

Analysen

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 33,11 EUR. In der Spitze gewann die Zalando-Aktie bis auf 33,16 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 32,94 EUR. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 134.433 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.01.2022 bei 73,74 EUR. Gewinne von 55,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 19,18 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 72,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Zalando-Aktie wird bei 37,20 EUR angegeben.

Am 03.11.2022 hat Zalando in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14,05 Prozent auf 2.349,10 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.733,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 29.02.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 0,261 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zalando-Aktie weiterhin sehr gefragt: Management-Veränderungen führen zu Anschlusskäufen bei Zalando

Zalando-Aktie gesucht: Vertrag von Zalando-Vorstand Jim Freeman läuft 2023 aus

So stuften die Analysten die Zalando-Aktie im vergangenen Monat ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com