Zalando Aktie News: Anleger schicken Zalando am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Zalando-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 33,77 EUR.

Der Zalando-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 33,77 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Zalando-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 33,62 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 34,17 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 239.569 Stück.

Am 18.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,08 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.06.2024 bei 20,26 EUR. Mit einem Kursverlust von 40,01 Prozent würde die Zalando-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Zalando-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 38,55 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Zalando am 06.03.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zalando im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,96 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,30 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Zalando veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.04.2026 erwartet.

In der Zalando-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,31 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

