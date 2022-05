Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag in Grün

Aktien in diesem Artikel Zalando 38,84 EUR

Die Aktie notierte um 30.05.2022 16:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,7 Prozent auf 38,88 EUR zu. In der Spitze gewann die Zalando-Aktie bis auf 39,06 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 38,04 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 795.876 Zalando-Aktien.

Am 08.07.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 105,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 63,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2022 auf bis zu 29,91 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 70,67 EUR je Zalando-Aktie aus.

Am 05.05.2022 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,24 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,14 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,47 Prozent zurück. Hier wurden 2.205,00 EUR gegenüber 2.237,80 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Zalando-Bilanz für Q2 2022 wird am 04.08.2022 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 10.08.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,22 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Aktien von HelloFresh und Delivery Hero im Minus - ABOUT YOU-Aktie trotzt dem Trend

Zalando schrumpft zum ersten Mal

Zalando-Aktie fällt zweistellig: Zalando macht Verluste

