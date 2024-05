Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Mittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 24,04 EUR abwärts.

Das Papier von Zalando gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 24,04 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Zalando-Aktie bisher bei 23,93 EUR. Mit einem Wert von 23,93 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 119.326 Zalando-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,17 EUR) erklomm das Papier am 28.07.2023. Gewinne von 33,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,95 EUR. Dieser Wert wurde am 18.01.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zalando-Aktie mit einem Verlust von 33,65 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Zalando-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 32,84 EUR für die Zalando-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zalando am 07.05.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,15 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Zalando mit einem Umsatz von insgesamt 2,24 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,63 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 06.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Zalando-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,813 EUR je Aktie.

