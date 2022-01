BMW-Aktie profitiert: Goldman hebt BMW auf 'Buy'

Das Kursziel wurde von 110 auf 123 Euro angehoben. Die Bewertung der Aktie von BMW erscheine attraktiv angesichts der im ersten Quartal 2022 bevorstehenden Konsolidierung von BBA in den Büchern des Münchener Autobauers, schrieb Analyst George Galliers in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Umsätze in der Autosparte sowie die Marge dürfte in diesem und im kommenden Jahr kräftig steigen.

Die BMW-Aktie steigt via XETRA am Montag aktuell 3,01 Prozent auf 98,48 Euro.

