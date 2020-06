Gewinnmitnahmen: Dow Jones gibt zur Eröffnung nach

Der Dow Jones begann den Dienstagshandel 0,45 Prozent tiefer bei 27.447,37 Punkten.

Es stelle sich zum einen die Frage, ob mit Blick auf die Corona-Krise womöglich bereits zu viel Optimismus vorweg genommen wurde, hieß es von Börsianern. Zum anderen sorgen auch die wieder zunehmenden politischen Spannungen zwischen Nord- und Südkorea für Risikoscheu. Am Vortag hatte der US-Leitindex den höchsten Stand seit Ende Februar zurückerobert und allein im Juni 8,6 Prozent gewonnen.

Wichtige US-spezifische Termine für die Wirtschaft sowie Konjunkturdaten stehen erst am Mittwoch wieder an. Dann wird die US-Notenbank (Fed) über den Fortgang ihrer Geldpolitik entscheiden. Zwar werden keine wichtigen neuen Schritte erwartet, da die Fed bereits in der Corona-Krise massiven Lockerungen den Weg bereitet hat, doch "die Fed bleibt nach wie vor im Fokus", schrieb RBC-Zinsstratege Mark Chandler. Von der Datenseite her werden zur Wochenmitte außerdem noch die ebenfalls viel beachteten Verbraucherpreise bekanntgegeben.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

