Alphabet-Aktie stärker: Google übernimmt Mandiant

Mandiant werde bei dem Deal mit rund 5,4 Milliarden US-Dollar (rund 5 Mrd Euro) bewertet, wie die Unternehmen am Dienstag mitteilten. Google zeigt sich mit dem Preis von 23 Dollar zu einem Aufschlag von mehr als 50 Prozent auf den Kurs der vergangenen Tage bereit.

Unter dem Dach des Internet-Konzerns soll Mandiant in die Cloud-Sparte von Google integriert werden, die Dienste und Software aus dem Netz anbietet. Zu den bekannteren Fällen für Mandiant-Experten zählte zuletzt die Attacke auf den IT-Dienstleister Solarwinds. Über dessen Wartungsoftware waren Hacker - vermutlich zu Spionage-Zwecken - in Netze von US-Regierungsbehörden gelangt, unter anderem beim Finanz- und Energieministerium.

Alphabet-Aktien gewinnen im Handel an der NASDAQ zeitweise 0,97 Prozent auf 2.553,94 US-Dollar.

