Deutsche Wohnen baut Portfolio mit Kauf von fast 3000 Wohnungen aus

In der Rhein-Main-Region sowie in Köln und Düsseldorf kauft die Deutsche Wohnen rund 2850 Wohnungen, wie das MDAX -Unternehmen am Montag in Berlin mitteilte. Zudem sollen 100 Gewerbeobjekte übernommen werden. Der Kaufpreis belaufe sich auf insgesamt 685 Millionen Euro. Finanziert werden soll die Transaktion mit vorhandenen Mitteln und geplanten Veräußerungen von Immobilien. Zunächst werden jährlich Nettokaltmieten in Höhe von rund 22 Millionen Euro erwartet.

Der deutsche Immobilienmarkt ist seit Jahren attraktiv für die Unternehmen der Branche. Die Mieten und Immobilienpreise steigen vor allem in den Ballungszentren.

BERLIN (dpa-AFX)

Bildquellen: Deutsche Wohnen