DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin98.803 -0,8%Euro1,1722 ±0,0%Öl67,79 +0,2%Gold3.372 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Palantir A2QA4J Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow klettert nach Powell-Rede auf Rekordhoch -- DAX geht fester ins Wochenende -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, BYD, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Henkel-Aktie: Henkel-CEO sieht ausgewählte Preiserhöhungen Henkel-Aktie: Henkel-CEO sieht ausgewählte Preiserhöhungen
BVB-Aktie: Dortmund und Gladbach offenbar über Reyna-Transfer einig BVB-Aktie: Dortmund und Gladbach offenbar über Reyna-Transfer einig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Wertpapiergeschäft

Zukauf: Director vergrößert Depot um Amadeus Fire-Aktien

23.08.25 08:01 Uhr
Zukauf: Director vergrößert Depot um Amadeus Fire-Aktien | finanzen.net

Nach Eigengeschäften von Führungskräften rückte zuletzt Amadeus Fire ins Blickfeld.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amadeus Fire AG
60,90 EUR 0,20 EUR 0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 21.08.2025 bei Amadeus Fire verzeichnet. Die Transaktion wurde am 22.08.2025 publik gemacht. Am 21.08.2025 baute Weixler, Otto Kajetan, Aufsichtsrat, sein Depot um 500 Aktien aus. Weixler, Otto Kajetan bezahlte 61,44 EUR je Anteilsschein. Die Amadeus Fire-Aktie notierte im FSE-Handel an diesem Tag bei 60,70 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 60,90 EUR zeigte sich die Amadeus Fire-Aktie im FSE-Handel vom m Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung schließlich kaum verändert. Die Marktkapitalisierung von Amadeus Fire beziffert sich unterdessen auf 333,53 Mio. Euro. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 5.432.160.

Am 21.08.2025 führte Weixler, Otto Kajetan zuvor ein Eigengeschäft durch. Weixler, Otto Kajetan erwarb zu diesem Zeitpunkt 8 Anteilsscheine. Eine Aktie hatte damals einen Kurs von 61,44 EUR.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amadeus Fire

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amadeus Fire

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Amadeus FiRe AG

Nachrichten zu Amadeus Fire AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Amadeus Fire AG

DatumRatingAnalyst
24.07.2025Amadeus Fire BuyWarburg Research
26.06.2025Amadeus Fire BuyWarburg Research
17.06.2025Amadeus Fire BuyWarburg Research
07.05.2025Amadeus Fire BuyWarburg Research
02.05.2025Amadeus Fire BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Amadeus Fire BuyWarburg Research
26.06.2025Amadeus Fire BuyWarburg Research
17.06.2025Amadeus Fire BuyWarburg Research
07.05.2025Amadeus Fire BuyWarburg Research
02.05.2025Amadeus Fire BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
06.12.2016Amadeus FiRe HaltenBankhaus Lampe KG
20.10.2016Amadeus FiRe HaltenBankhaus Lampe KG
21.07.2016Amadeus FiRe HaltenBankhaus Lampe KG
21.04.2016Amadeus FiRe HaltenBankhaus Lampe KG
16.02.2016Amadeus FiRe HaltenBankhaus Lampe KG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amadeus Fire AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen