Zukauf: Director vergrößert Depot um Amadeus Fire-Aktien

Wertpapiergeschäft

Nach Eigengeschäften von Führungskräften rückte zuletzt Amadeus Fire ins Blickfeld.

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 21.08.2025 bei Amadeus Fire verzeichnet. Die Transaktion wurde am 22.08.2025 publik gemacht. Am 21.08.2025 baute Weixler, Otto Kajetan, Aufsichtsrat, sein Depot um 500 Aktien aus. Weixler, Otto Kajetan bezahlte 61,44 EUR je Anteilsschein. Die Amadeus Fire-Aktie notierte im FSE-Handel an diesem Tag bei 60,70 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 60,90 EUR zeigte sich die Amadeus Fire-Aktie im FSE-Handel vom m Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung schließlich kaum verändert. Die Marktkapitalisierung von Amadeus Fire beziffert sich unterdessen auf 333,53 Mio. Euro. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 5.432.160.

Am 21.08.2025 führte Weixler, Otto Kajetan zuvor ein Eigengeschäft durch. Weixler, Otto Kajetan erwarb zu diesem Zeitpunkt 8 Anteilsscheine. Eine Aktie hatte damals einen Kurs von 61,44 EUR.

Redaktion finanzen.net